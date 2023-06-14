«Засунули нож в спину». Главный тренер Вереса неожиданно покинул клуб после победы в плей-офф за место в УПЛ 14 июня, 16:11 Юрий Вирт возглавлял Верес с 2019 года (Фото:ФК Верес)

Главный тренер Вереса Юрий Вирт объявил о своей отставке, несмотря на победу ровенского клуба над запорожским Металлургом в матче за место в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает официальный YouTube-канал Вереса.

На послематчевой пресс-конференции Вирт заявил, что решение о его отставке было принято еще неделю назад во время разговора с президентом Вереса Иваном Надеиным.

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«Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым, неделю назад он сказал, что весь футбольный клуб против меня.

Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды.



Трудно говорить сейчас, честно говоря. Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я это не мог этого понять, потому что прошел очень тяжелый путь.



Где-то болельщики бросили пост, что 4 года назад я принял команду. Сегодня я покидаю ее, но не прощаюсь, просто говорю до свидания", — сказал Вирт.

Вирт возглавлял Верес с 2019 года. Под его руководством Верес в сезоне 2020−2021 впервые в своей истории выиграл Первую лигу и повысился в классе.

По итогам этого сезона Верес финишировал в УПЛ в зоне переходных матчей, а в плей-офф одолел запорожский Металлург и остался в высшем дивизионе Украины.

Ранее сообщалось, что Ингулец перед переходными матчами уволил главного тренера Сергея Ковальца.

