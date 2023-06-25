«Дал ему прозвище „Крис Уоддл“». Бывший тренер Александра Зинченко поделился воспоминаниями о работе с игроком Арсенала 25 июня, 10:38 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Lee Smith)

Юрий Ярошенко, который недавно возглавил винницкую Ниву, рассказал о периоде в академии Монолита, где тренировал Александра Зинченко, который только начинал свой футбольный путь. Недавно украинский игрок Арсенала получил новый ценник.

По словам наставника, в Шахтере долго колебались, брать Зинченко в свою академию или нет.

«Очень хорошая академия должна была быть в Ильичевске, академия Монолита, но просуществовала три или четыре года… Именно там и воспитывался в свое время Саша Зинченко. Но сказать, что Зинченко мой воспитанник, было бы неправильным.

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Помню, что с первого раза он, кажется, так и не прошел просмотр в академию Шахтера. Были у них какие-то сомнения относительно Александра. Очень долго колебались в Донецке, брать или не брать".

Также Ярошенко признался, что с детства видел потенциал будущего игрока Арсенала.

«Лично я Зинченко с детства называл „светлой головой“ и не из-за цвета волос. Когда мы работали вместе, ему было 14 лет. Я ему дал прозвище „Крис Уоддл“, был такой английский футболист, играл за сборную Англии, за Тоттенхэм, Ньюкасл, французский Марсель. Очень качественный был полузащитник. Зинченко мне чем-то его напоминал», — сказал Ярошенко в интервью Украинскому Футболу.

Напоминаем, что Зинченко перешел в лондонский Арсенал из Манчестер Сити летом прошлого года.

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