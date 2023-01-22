Чемпионат Италии. Аталанта отобрала очки у Ювентуса, Рома поднялась в зону Лиги чемпионов — видео

22 января, 23:42
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Ювентус не смог победить Аталанту (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Ювентус не смог победить Аталанту (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Состоялись четыре матча 19 тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус, которого на днях из-за финансовых махинации лишили 15 очков, не смог дома победить Аталанту, сыграв в результативную ничью 3:3.

Рома со счетом 2:0 победила Специю, за которую 45 минут отыграл украинец Виктор Коваленко, и поднялась на четвертое место — в зону Лиги чемпионов.

Видео дня

Результаты матчей:

Сампдория — Удинезе 0:1
Гол: Эхизибуэ, 88

Монцо — Сассуоло 1:1
Голы: Капрари, 60 — Феррари, 13

Ювентус — Аталанта 3:3
Голы: Ди Мария, 25, Милик, 35, Данилу, 65 — Лукман, 5, 53, Мехле, 46

Специя — Рома 0:2
Голы: Эль-Шаарави, 45, Абрахам, 49

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Наполи победил Салернитану (2:0) и укрепил лидерство в чемпионате Италии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ювентус Серия А Чемпионат Италии ФК Рома Аталанта

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