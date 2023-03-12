Чемпионат Италии. Ювентус одержал непростую победу над аутсайдером, Рома сенсационно уступила — видео 12 марта, 23:42 Ювентус занимает восьмое место в Серии А (Фото:ФК Ювентус)

Сегодня, 12 марта, состоялись пять матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Рома в результативном матче на своем поле уступила Сассуоло 3:4 и упустила шанс обойти Милан и подняться в зону Лиги чемпионов.

Ювентус одержал непростую победу над Сампдорией, которая занимает последнее место в турнирной таблице. Туринцы вели в счете 2:0, но еще в первом тайме в течение двух минут дважды пропустили.

Видео дня

Во втором тайме Рабио вывел Ювентус вперед, а в компенсированное время Суле поставил точку — 4:2.

Результаты матча:

Лечче — Торино 0:2

Голы: Синго 20, Санабрия 23

Верона — Монца 1:1

Голы: Верди 51 — Сенси 55

Кремонезе — Фиорентина 0:2

Голы: Мандрагора 27, Кабрал 50

Рома — Сассуоло 3:4

Голы: Залевски, 26, Дибала, 51, Вейналдум, 90+5 — Лорьенте, 13, 18, Берарди, 45+3, Пинамонте, 75

Ювентус — Сампдория 4:2

Голы: Бремер, 11, Рабио, 26, 64, Суле, 90+3 — Ауджелло, 31, Джуричич, 32

Нереализованный пенальти: Влахович, 69 (Ю)



Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Наполи обыграл Аталанту ( 2:0) и еще на шаг приблизился к чемпионству в Италии.