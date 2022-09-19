Чемпионат Италии. Ювентус и Интер сенсационно проиграли, Милан уступил Наполи, клуб Малиновского обыграл Рому — видео

19 сентября, 00:08
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Черная полоса Ювентуса продолжается (Фото:ФК Ювентус)

Черная полоса Ювентуса продолжается (Фото:ФК Ювентус)

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус сенсационно уступил Монце 0:1, потерпев первое поражение в чемпионате, однако уже третье в последних четырех матчах, учитывая Лигу чемпионов.

Также Интер неожиданно проиграл Удинезе 1:3, а Рома дома уступила Аталанте 0:1. Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 88-й минуте и помог своей команде довести матч до победы.

Видео дня

В завершающем матче тура Наполи обыграл Милану 2:1. Неаполитанский клуб нанес «россонери» первое поражение в чемпионате, а сам стал лидером.

Результаты матчей:

Удинезе — Интер 3:1
Голы: Шкриньяр, 22, Бийол, 84 Арслан, 90+3 — Барелла, 5

https://www.youtube.com/watch?v=XjPZBKA-dXg&ab_channel=SerieA

Кремонезе — Лацио 0:4
Голы: Иммобиле, 7, 21 (пен), Милинкович-Савич, 45+2, Родригес, 79

Монце — Ювентус 1:0
Гол: Гюткьер, 74
Удаление: Ди Мария, 40 (Ювентус)

https://www.youtube.com/watch?v=2cKmeDTk-T0&ab_channel=SerieA

Фиорентина — Верона 2:0
Голы: Иконе, 13, Гонсалес, 90
Нереализованный пенальти: Бираги, 26 иорентина)

Рома — Аталанта 0:1
Гол: Скальвини, 35

https://www.youtube.com/watch?v=W_zLK3uY-fY&ab_channel=SerieA

Милан — Наполи 1:2
Голы: Жиру, 69 — Полетано, 55, Симеоне, 78

Салернитана — Лечче 1:2
Голы: Гонсалес, 55 (авт) — Сисей, 43, Стреффецца, 83

Болонья — Эмполи 0:1
Гол: Бандинелли, 75

Специя — Сампдория 2:1
Голы: Мурильо, 12, Нзола, 72 — Сабири, 11

Торино — Сассуоло 0:1
Гол: Альварес, 90+3

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Ювентус не смог победить Салернитану (2:2) .

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Фиорентина ФК Милан ФК Ювентус ФК Наполи ФК Интер Серия А Лацио ФК Рома Аталанта

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