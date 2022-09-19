Чемпионат Италии. Ювентус и Интер сенсационно проиграли, Милан уступил Наполи, клуб Малиновского обыграл Рому — видео
Черная полоса Ювентуса продолжается (Фото:ФК Ювентус)
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии по футболу.
Ювентус сенсационно уступил Монце 0:1, потерпев первое поражение в чемпионате, однако уже третье в последних четырех матчах, учитывая Лигу чемпионов.
Также Интер неожиданно проиграл Удинезе 1:3, а Рома дома уступила Аталанте 0:1. Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 88-й минуте и помог своей команде довести матч до победы.
В завершающем матче тура Наполи обыграл Милану 2:1. Неаполитанский клуб нанес «россонери» первое поражение в чемпионате, а сам стал лидером.
Результаты матчей:
Удинезе — Интер 3:1
Голы: Шкриньяр, 22, Бийол, 84 Арслан, 90+3 — Барелла, 5
Кремонезе — Лацио 0:4
Голы: Иммобиле, 7, 21 (пен), Милинкович-Савич, 45+2, Родригес, 79
Монце — Ювентус 1:0
Гол: Гюткьер, 74
Удаление: Ди Мария, 40 (Ювентус)
Фиорентина — Верона 2:0
Голы: Иконе, 13, Гонсалес, 90
Нереализованный пенальти: Бираги, 26 (Фиорентина)
Рома — Аталанта 0:1
Гол: Скальвини, 35
Милан — Наполи 1:2
Голы: Жиру, 69 — Полетано, 55, Симеоне, 78
Салернитана — Лечче 1:2
Голы: Гонсалес, 55 (авт) — Сисей, 43, Стреффецца, 83
Болонья — Эмполи 0:1
Гол: Бандинелли, 75
Специя — Сампдория 2:1
Голы: Мурильо, 12, Нзола, 72 — Сабири, 11
Торино — Сассуоло 0:1
Гол: Альварес, 90+3
Турнирная таблица
В предыдущем туре Ювентус не смог победить Салернитану (2:2) .
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