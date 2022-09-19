Чемпионат Италии. Ювентус и Интер сенсационно проиграли, Милан уступил Наполи, клуб Малиновского обыграл Рому — видео 19 сентября, 00:08 Черная полоса Ювентуса продолжается (Фото:ФК Ювентус)

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус сенсационно уступил Монце 0:1, потерпев первое поражение в чемпионате, однако уже третье в последних четырех матчах, учитывая Лигу чемпионов.

Также Интер неожиданно проиграл Удинезе 1:3, а Рома дома уступила Аталанте 0:1. Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 88-й минуте и помог своей команде довести матч до победы.

Видео дня

В завершающем матче тура Наполи обыграл Милану 2:1. Неаполитанский клуб нанес «россонери» первое поражение в чемпионате, а сам стал лидером.

Результаты матчей:

Удинезе — Интер 3:1

Голы: Шкриньяр, 22, Бийол, 84 Арслан, 90+3 — Барелла, 5

Кремонезе — Лацио 0:4

Голы: Иммобиле, 7, 21 (пен), Милинкович-Савич, 45+2, Родригес, 79

Монце — Ювентус 1:0

Гол: Гюткьер, 74

Удаление: Ди Мария, 40 (Ювентус)

Фиорентина — Верона 2:0

Голы: Иконе, 13, Гонсалес, 90

Нереализованный пенальти: Бираги, 26 (Фиорентина)

Рома — Аталанта 0:1

Гол: Скальвини, 35

Милан — Наполи 1:2

Голы: Жиру, 69 — Полетано, 55, Симеоне, 78

Салернитана — Лечче 1:2

Голы: Гонсалес, 55 (авт) — Сисей, 43, Стреффецца, 83

Болонья — Эмполи 0:1

Гол: Бандинелли, 75

Специя — Сампдория 2:1

Голы: Мурильо, 12, Нзола, 72 — Сабири, 11

Торино — Сассуоло 0:1

Гол: Альварес, 90+3

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Ювентус не смог победить Салернитану (2:2) .

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