Восемь матчей без побед. Ювентус уволил второго тренера за год и назначил замену
Тудор больше не тренер Юве (Фото: REUTERS/Alberto Lingria)
Туринский Ювентус объявил об отставке главного тренера команды Игора Тудора.
Временно исполняющим обязанности наставника назначен тренер резервной команды Ювентуса Массимо Брамбилла, сообщает пресс-служба клуба.
47-летний Тудор возглавил Юве в марте этого года, заменив Тиаго Мотту, которого уволили посреди первого сезона в Турине.
Под руководством хорвата Ювентус завершил прошлый чемпионат Италии на четвертом месте в таблице и вышел в Лигу чемпионов.
Нынешний сезон туринцы начали с трех подряд побед, но после этого результаты команды резко ухудшились: серия без побед во всех турнирах составляет уже восемь матчей, а без забитых голов — четыре.
В турнирной таблице Серии А Ювентус занимает восьмое место, набрав 12 очков в восьми турах.
Добавим, что Тудор провел в Ювентусе большую часть игровой карьеры (1998−2007), дважды становился чемпионом Италии в составе туринцев.
