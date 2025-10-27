Восемь матчей без побед. Ювентус уволил второго тренера за год и назначил замену

Тудор больше не тренер Юве (Фото: REUTERS/Alberto Lingria)

Временно исполняющим обязанности наставника назначен тренер резервной команды Ювентуса Массимо Брамбилла, сообщает пресс-служба клуба.

47-летний Тудор возглавил Юве в марте этого года, заменив Тиаго Мотту, которого уволили посреди первого сезона в Турине.

Под руководством хорвата Ювентус завершил прошлый чемпионат Италии на четвертом месте в таблице и вышел в Лигу чемпионов.

Нынешний сезон туринцы начали с трех подряд побед, но после этого результаты команды резко ухудшились: серия без побед во всех турнирах составляет уже восемь матчей, а без забитых голов — четыре.

В турнирной таблице Серии А Ювентус занимает восьмое место, набрав 12 очков в восьми турах.

Добавим, что Тудор провел в Ювентусе большую часть игровой карьеры (1998−2007), дважды становился чемпионом Италии в составе туринцев.

