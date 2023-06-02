Год без еврокубков. Ювентус в ближайшее время не будет представлять Италию на международной арене — СМИ
Ювентус (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
Туринский клуб, с которого сняли десять очков из-за финансовых манипуляций, не сможет один сезон выступать на европейских турнирах, если квалифицируется на них.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, президент УЕФА Александр Чеферин встретился с главой Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной и выразил свое недовольство, что с Ювентуса сняли только десять очков. Глава убежден, что наказание должно было быть жестче, чтобы клуб не имел шансов на еврокубки в следующем сезоне.
Отмечается, что Чеферин будет настаивать на исключении туринцев из евротурниров, если Ювентус туда квалифицируется.
Итальянцы перед последним туром занимают седьмое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций. Однако клуб сохраняет шансы на Лигу Европы. В 38-м туре Ювентус сыграть против Удинезе, которое идет 12-м.
Турнирная таблица Серии А:
С Ювентуса уже снимали очки из-за манипуляций с финансами, тогда клуб опустился в середину турнирной таблицы. Однако, спустя некоторое время, с туринцев сняли наказание.
Напомним, что Ювентус вылетел в полуфинале ЛЕ от победителя турнира Севильи.
Ранее сообщалось, что Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за подкупа судей.