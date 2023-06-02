Год без еврокубков. Ювентус в ближайшее время не будет представлять Италию на международной арене — СМИ 2 июня, 18:46 Ювентус (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Туринский клуб, с которого сняли десять очков из-за финансовых манипуляций, не сможет один сезон выступать на европейских турнирах, если квалифицируется на них.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, президент УЕФА Александр Чеферин встретился с главой Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной и выразил свое недовольство, что с Ювентуса сняли только десять очков. Глава убежден, что наказание должно было быть жестче, чтобы клуб не имел шансов на еврокубки в следующем сезоне.

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Отмечается, что Чеферин будет настаивать на исключении туринцев из евротурниров, если Ювентус туда квалифицируется.

Итальянцы перед последним туром занимают седьмое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций. Однако клуб сохраняет шансы на Лигу Европы. В 38-м туре Ювентус сыграть против Удинезе, которое идет 12-м.

Турнирная таблица Серии А:

Фото: flashscore.ua

С Ювентуса уже снимали очки из-за манипуляций с финансами, тогда клуб опустился в середину турнирной таблицы. Однако, спустя некоторое время, с туринцев сняли наказание.

Напомним, что Ювентус вылетел в полуфинале ЛЕ от победителя турнира Севильи.

Ранее сообщалось, что Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за подкупа судей.