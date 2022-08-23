Чемпионат Италии. Ювентус выпал из тройки лидеров после сенсационной осечки, Рома идет без потерь — видео 23 августа, 00:23 Ювентус и Сампдория оставили болельщиков без голов (Фото:Sabiri REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Состоялись два заключительных матча 2-го тура чемпионата Италии по футболу.

Туринский Ювентус сенсационно не смог победить Сампдорию, сыграв вничью 0:0. Старая синьора впервые потеряла очки и опустилась на четвертое место.

В еще одном матче дня Рома обыграла Кремонезе со счетом 1:0 и вместе с Наполи и Интером пока идет без потерь.

Видео дня

Результаты матчей:

Рома - Кремонезе 1:0

Гол: Смоллинг, 65

Сампдория - Ювентус 0:0

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского принес Аталанте ничью с Миланом в матче 2-го тура чемпионата Италии.

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