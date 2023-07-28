Самый титулованный клуб Италии дисквалифицирован из еврокубков 28 июля, 22:00 Ювентус (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

УЕФА исключил туринский Ювентус из Лиги конференций на сезон-2023/24.

Организация провела расследование, в результате которого установила, что клуб нарушил мировое соглашение о соблюдении финансового фейр-плей, подписанное в августе 2022 года.

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В итоге УЕФА исключил Ювентус из Лиги конференций, в которой должен был сыграть в текущем сезоне.

Кроме того, итальянцы оштрафованы на 20 миллионов евро. С этой суммы 10 миллионов условны и будут взысканы, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует наказывать Россию за «кражу» крымских клубов.

Напомним, в Италии футболистам запретили играть под «нацистским номером».