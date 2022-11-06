Чемпионат Италии. Ювентус обыграл Интер, Рома проиграла в дерби — видео

6 ноября, 23:43
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Ювентус поднялся на пятое место (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Ювентус поднялся на пятое место (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Состоялись пять матчей 13 тура чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче тура Ювентус победил Интер 2:0 и поднялся на пятое место, в то время как миланский клуб оказался на седьмой строчке.

В римском дерби Лацио обыграл Рому 1:0 и теперь занимает третье место.

Видео дня

Результаты матчей:

Ювентус — Интер 2:0
Голы: Рабио, 52, Фаджоли, 85

Рома — Лацио 0:1
Гол: Андерсон, 29

https://www.youtube.com/watch?v=_EUG41ITFI4&ab_channel=SerieA

Болонья — Торино 2:1
Голы: Орсолини, 64, Пош, 73 — Лукич, 26 ( пен)

Монце — Верона 2:0
Голы: Карлос Августо, 68, Кольпани, 90
Удаление: Маньяни, 27 (Верона)

Сампдория — Фиорентина 0:2
Голы: Бонавентура, 4, Миленкович, 58

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Аталанта с Малиновским проиграла Наполи ( 1:2), а Милан вырвал победу над Специей ( 2:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Фиорентина ФК Ювентус ФК Интер Серия А Лацио Чемпионат Италии ФК Рома

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