Чемпионат Италии. Ювентус обыграл Интер, Рома проиграла в дерби — видео 6 ноября, 23:43 Ювентус поднялся на пятое место (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Состоялись пять матчей 13 тура чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче тура Ювентус победил Интер 2:0 и поднялся на пятое место, в то время как миланский клуб оказался на седьмой строчке.

В римском дерби Лацио обыграл Рому 1:0 и теперь занимает третье место.

Видео дня

Результаты матчей:

Ювентус — Интер 2:0

Голы: Рабио, 52, Фаджоли, 85

Рома — Лацио 0:1

Гол: Андерсон, 29

Болонья — Торино 2:1

Голы: Орсолини, 64, Пош, 73 — Лукич, 26 ( пен)

Монце — Верона 2:0

Голы: Карлос Августо, 68, Кольпани, 90

Удаление: Маньяни, 27 (Верона)

Сампдория — Фиорентина 0:2

Голы: Бонавентура, 4, Миленкович, 58

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Аталанта с Малиновским проиграла Наполи ( 1:2), а Милан вырвал победу над Специей ( 2:1).