Чемпионат Италии. Ювентус обыграл Интер, Рома проиграла в дерби — видео
Ювентус поднялся на пятое место (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)
Состоялись пять матчей 13 тура чемпионата Италии по футболу.
В центральном матче тура Ювентус победил Интер 2:0 и поднялся на пятое место, в то время как миланский клуб оказался на седьмой строчке.
В римском дерби Лацио обыграл Рому 1:0 и теперь занимает третье место.
Результаты матчей:
Ювентус — Интер 2:0
Голы: Рабио, 52, Фаджоли, 85
Рома — Лацио 0:1
Гол: Андерсон, 29
Болонья — Торино 2:1
Голы: Орсолини, 64, Пош, 73 — Лукич, 26 ( пен)
Монце — Верона 2:0
Голы: Карлос Августо, 68, Кольпани, 90
Удаление: Маньяни, 27 (Верона)
Сампдория — Фиорентина 0:2
Голы: Бонавентура, 4, Миленкович, 58
Турнирная таблица
Накануне Аталанта с Малиновским проиграла Наполи ( 1:2), а Милан вырвал победу над Специей ( 2:1).