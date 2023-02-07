Ювентус впервые за четыре матча одержал победу в чемпионате Италии 7 февраля, 23:47 Ювентус поднялся на 10 место (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Туринский Ювентус победил Салернитану со счетом 3:0 в 21 туре чемпионата Италии, прервав серию неудач.

Ювентус открыл счет на 26-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Влахович.

Под занавес первого тайма Костич с близкого расстояния протолкнул мяч мимо голкипера и удвоил преимущество туринцев.

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На старте второго тайма Влахович точным ударом в угол ворот оформил дубль и поставил точку в матче.

Таким образом, Ювентус впервые за четыре тура одержал победу и поднялся на 10-е место.

Салернитана - Ювентус 0:3

Голы: Влахович, 26 (пен), 47, Костич, 45

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Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что из-за финансовых махинаций с Ювентуса сняли 15 очков в чемпионате Италии.