Автогол и шедевр турецкого таланта помогли Ювентусу одержать вторую победу на клубном ЧМ-2025 — видео

22 июня, 20:58
Йылдыз оформил дубль (Фото: Reuters/Caean Couto)

Итальянский Ювентус победил марокканский Видад со счетом 4:1 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Туринцы открыли счет уже на 6-й минуте благодаря автоголу Бутуиля.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936819097175511268

Меньше чем за 10 минут 20-летний турецкий талант Ювентуса Йылдыз удвоил преимущество туринцев, забив невероятный гол из-за пределов штрафной площади в девятку ворот.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936821803424370895

На 25-й минуте марокканцы сократили отставание — Лорч элегантно перебросил вратаря, выйдя один на один.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936823796075204638

На 69-й минуте Йылдыз оформил дубль, а в компенсированное время Влахович с пенальти поставил точку в матче.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936840555427725688
https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936847550654341513

В заключительном туре группы Ювентус сыграет против Манчестер Сити, а Видад встретится с Аль-Айном. Оба поединка состоятся 26 июня.

Ювентус — Видад 4:1
Голы: Бутуиль, 6 (авт), Йылдыз, 16, 69, Влахович, 90+4 — Лорч, 25

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что во втором туре клубного ЧМ Флуминенсе и Ульсан забили шесть голов, Ривер Плейт и Монтеррей поделили очки.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Ювентус Футбол клубный чемпионат мира

