Итальянский Ювентус победил марокканский Видад со счетом 4:1 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира .

Туринцы открыли счет уже на 6-й минуте благодаря автоголу Бутуиля.

Меньше чем за 10 минут 20-летний турецкий талант Ювентуса Йылдыз удвоил преимущество туринцев, забив невероятный гол из-за пределов штрафной площади в девятку ворот.

На 25-й минуте марокканцы сократили отставание — Лорч элегантно перебросил вратаря, выйдя один на один.

На 69-й минуте Йылдыз оформил дубль, а в компенсированное время Влахович с пенальти поставил точку в матче.

В заключительном туре группы Ювентус сыграет против Манчестер Сити, а Видад встретится с Аль-Айном. Оба поединка состоятся 26 июня.

Ювентус — Видад 4:1

Голы: Бутуиль, 6 (авт), Йылдыз, 16, 69, Влахович, 90+4 — Лорч, 25

Ранее сообщалось, что во втором туре клубного ЧМ Флуминенсе и Ульсан забили шесть голов, Ривер Плейт и Монтеррей поделили очки.