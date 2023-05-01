Ювентус потерял шансы на чемпионство в Италии после неожиданной осечки — видео

1 мая, 09:35
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Милик спас Ювентус от поражения (Фото:ФК Ювентус)

Милик спас Ювентус от поражения (Фото:ФК Ювентус)

Туринский Ювентус не смог обыграть Болонью (1:1) в 32-м туре чемпионата Италии по футболу, потеряв шансы на чемпионство.

Ювентус пропустил уже на 10-й минуте, когда Болонья получила право на пенальти, который реализовал Орсолини.

Ювентусу удалось отыграться усилиями Милика. На 61-й минуте польский форвард отправил мяч в сетку ударом низом.

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Туринский клуб не побеждает пять матчей подряд, потерпев при этом три поражения.

После серии неудач Ювентус упустил шансы на золотые награды Серии А. В результате осечки отставания Старой синьоры от лидера Наполи составляет 19 очков за шесть туров до завершения чемпионата.

Болонья — Ювентус 1:1
Голы: Орсолини, 10 (пен) — Милик, 61

https://www.youtube.com/watch?v=49Cer2m6-PY&ab_channel=SerieA

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее у Ювентуса отобрали 15 очков в чемпионате Италии за махинации с финансовой отчетностью, однако после апелляции клуба вернули баллы к следующему рассмотрению.

Также сообщалось, что УЕФА может исключить Ювентус из еврокубков из-за финансовых махинации.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ювентус Серия А Чемпионат Италии

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