Ювентус потерял шансы на чемпионство в Италии после неожиданной осечки — видео
Милик спас Ювентус от поражения (Фото:ФК Ювентус)
Туринский Ювентус не смог обыграть Болонью (1:1) в 32-м туре чемпионата Италии по футболу, потеряв шансы на чемпионство.
Ювентус пропустил уже на 10-й минуте, когда Болонья получила право на пенальти, который реализовал Орсолини.
Ювентусу удалось отыграться усилиями Милика. На 61-й минуте польский форвард отправил мяч в сетку ударом низом.
Туринский клуб не побеждает пять матчей подряд, потерпев при этом три поражения.
После серии неудач Ювентус упустил шансы на золотые награды Серии А. В результате осечки отставания Старой синьоры от лидера Наполи составляет 19 очков за шесть туров до завершения чемпионата.
Болонья — Ювентус 1:1
Голы: Орсолини, 10 (пен) — Милик, 61
Турнирная таблица
Ранее у Ювентуса отобрали 15 очков в чемпионате Италии за махинации с финансовой отчетностью, однако после апелляции клуба вернули баллы к следующему рассмотрению.
Также сообщалось, что УЕФА может исключить Ювентус из еврокубков из-за финансовых махинации.