Ювентус открыл тур чемпионата Италии разгромной победой 21 октября, 23:45 Ювентус поднялся на 7-е место (Фото:ФК Ювентус)

Туринский Ювентус победил Эмполи со счетом 4:0 в стартовом матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус открыл счет в дебюте матча после точного удара Кина. Еще три гола побывали в воротах Эмполи во второй половине встречи — отличились Маккени и дважды Рабио.

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Ювентус набрал 19 очков и поднялся на 7-е место, а Эмполи занимает 11-ю строчку.

Ювентус — Эмполи 4:0

Голы: Кин, 8, Маккени, 55, Рабио, 82, 90+4

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Серии А Ювентус в дерби победил Торино (1:0).