Ювентус открыл тур чемпионата Италии разгромной победой
Ювентус поднялся на 7-е место (Фото:ФК Ювентус)
Туринский Ювентус победил Эмполи со счетом 4:0 в стартовом матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Ювентус открыл счет в дебюте матча после точного удара Кина. Еще три гола побывали в воротах Эмполи во второй половине встречи — отличились Маккени и дважды Рабио.
Ювентус набрал 19 очков и поднялся на 7-е место, а Эмполи занимает 11-ю строчку.
Ювентус — Эмполи 4:0
Голы: Кин, 8, Маккени, 55, Рабио, 82, 90+4
Турнирная таблица
В предыдущем туре Серии А Ювентус в дерби победил Торино (1:0).