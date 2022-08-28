Чемпионат Италии. Ювентус упустил победу над Ромой, Милан стал лидером — видео

28 августа, 00:20
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Ювентус второй раз подряд потерял очки (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Ювентус второй раз подряд потерял очки (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Состоялись четыре матча 3-го тура чемпионата Италии по футболу.

В центральном матче тура между Ювентусом и Ромой туринцы открыли счет уже на 2-й минуте матча, однако не сумели удержать победу, пропустив гол во второй половине встречи.

Видео дня

Ювентус потерял очки во втором матче подряд и занимает в турнирной таблице седьмое место.

Лидером Серии А стал Милан, который со счетом 2:0 обыграл Болонью.

Результаты матчей:

Кремонезе — Торино 1:2
Голы: Серникола, 80 — Влашич, 17, Радонич, 65

https://www.youtube.com/watch?v=DU6plMyyTW8

Ювентус — Рома 1:1
Голы: Влахович, 2 — Эбрахам, 69

https://www.youtube.com/watch?v=8Xx3YVtNnWY

Милан — Болонья 2:0
Голы: Леау, 21, Жиру, 58

Специя — Сассуоло 2:2
Голы: Бастони, 30, Нзола 45+3 (пен) — Фраттези, 27, Пинамонти, 50
Удаление: Экдаль, 81 (Специя)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Интер потерпел сенсационное поражение от Лацио со счетом 1:3 на выезде в стартовом матче 3-го тура Серии А.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Милан ФК Ювентус Серия А Чемпионат Италии ФК Рома

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