Чемпионат Италии. Ювентус упустил победу над Ромой, Милан стал лидером — видео
Ювентус второй раз подряд потерял очки (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)
Состоялись четыре матча 3-го тура чемпионата Италии по футболу.
В центральном матче тура между Ювентусом и Ромой туринцы открыли счет уже на 2-й минуте матча, однако не сумели удержать победу, пропустив гол во второй половине встречи.
Ювентус потерял очки во втором матче подряд и занимает в турнирной таблице седьмое место.
Лидером Серии А стал Милан, который со счетом 2:0 обыграл Болонью.
Результаты матчей:
Кремонезе — Торино 1:2
Голы: Серникола, 80 — Влашич, 17, Радонич, 65
Ювентус — Рома 1:1
Голы: Влахович, 2 — Эбрахам, 69
Милан — Болонья 2:0
Голы: Леау, 21, Жиру, 58
Специя — Сассуоло 2:2
Голы: Бастони, 30, Нзола 45+3 (пен) — Фраттези, 27, Пинамонти, 50
Удаление: Экдаль, 81 (Специя)
Турнирная таблица
Накануне Интер потерпел сенсационное поражение от Лацио со счетом 1:3 на выезде в стартовом матче 3-го тура Серии А.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.