Известен новый президент. Все руководство Ювентуса ушло в отставку 29 ноября, 14:37 Аньелли (второй слева) был президентом клуба с 2010 года (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Весь совет директоров туринского Ювентуса, в том числе и президент клуба Андреа Аньелли, принял решение уйти в отставку.

Об этом сообщает официальный сайт Ювентуса.

Причиной отставки совета директоров стали обвинения итальянской прокуратуры по недостоверной финансовой отчетности клуба.



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Кроме Аньелли, который был президентом клуба с 2010 года, свою должность покинул вице-президент клуба Павел Недвед.

Также выразил желание покинуть свой пост генеральный директор Маурицио Арривабене, однако совет директоров попросил его остаться.

Новым президентом Ювентуса станет Джанлука Ферреро, о чем говорится в пресс-релизе компании Exor, которой владеет семья Аньелли. Exor принадлежит контрольный пакет акций Ювентуса.



Официально Ферреро будет назначено 18 января 2023 года на собрании акционеров клуба.

Ферреро занимает должность государственного аудитора Fenera Holding, заместитель председателя совета директоров Banca del Piemonte и член совета директоров Italia Independent Group, Lol srl и Pygar srl.

После 15 туров в Серии А Ювентус занимает третье место.

Также туринский клуб не сумел выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы, где его соперником будет Нант.