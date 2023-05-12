Лига Европы. Спасение Ювентуса и минимальная победа Ромы — видео 12 мая, 00:39 Севилья забивает Юве (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Сыграны первые матчи полуфиналов Лиги Европы.

Ювентус — Севилья — 1:1

Голы: Гатти, 90+7 — Эн-Несири, 26



В середине первого тайма, на 26-й минуте Севилья забила гол. Лукас Окампос в штрафной прострелил на Юссефа Эн-Несири, который точным ударом огорчил голкипера Ювентуса.

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Попытки итальянцев отыграться во втором тайме увенчались успехом на 97-й минуте. Федерико Гатти спокойно обыграл Боно и спас Ювентус — 1:1.

Рома — Байер — 1:0

Голы: Бове, 63



В первом тайме команды не забивали. Единственный гол во встрече был забит на 63-й минуте, когда после добивания Эдоардо Бове отправил мяч в сетку и вывел хозяев вперед.

Этого хватило команде Жозе Моуринью, чтобы победить и с хорошим настроением готовиться к ответному матчу.

Ответные матчи состоятся 18 мая.

Ранее Реал и Сити сыграли свой матч в полуфинале ЛЧ.