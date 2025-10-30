Ювентус возглавил тренер, работавший в России

Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

По информации СМИ, в договоре есть опция автоматического продления еще на один сезон, если Спаллетти выведет Ювентус в Лигу чемпионов.

На посту наставника туринцев Спаллетти заменил Игоря Тудора, которого уволили 27 октября после неудовлетворительных результатов. Ювентус сейчас занимает седьмое место в Серии А.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он покинул в июне 2025 года.

Следует отметить, что Спаллетти ранее работал в России, где он в 2009—2014 годах тренировал Зенит.

Кроме Зенита и сборной Италии, 66-летний специалист тренировал Эмполи, Сампдорию, Венецию, Удинезе, Анкону, Рому, Интер и Наполи.

Ранее Джанлуиджи Буффон назвал Спаллетти идеальным тренером для Ювентуса.