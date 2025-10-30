Ювентус возглавил тренер, работавший в России
Лучано Спаллетти возглавлял Зенит в 2009—2014 годах (Фото: ФК Ювентус)
Лучано Спаллетти стал новым главным тренером туринского Ювентуса.
Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.
По информации СМИ, в договоре есть опция автоматического продления еще на один сезон, если Спаллетти выведет Ювентус в Лигу чемпионов.
На посту наставника туринцев Спаллетти заменил Игоря Тудора, которого уволили 27 октября после неудовлетворительных результатов. Ювентус сейчас занимает седьмое место в Серии А.
Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он покинул в июне 2025 года.
Следует отметить, что Спаллетти ранее работал в России, где он в 2009—2014 годах тренировал Зенит.
Кроме Зенита и сборной Италии, 66-летний специалист тренировал Эмполи, Сампдорию, Венецию, Удинезе, Анкону, Рому, Интер и Наполи.
Ранее Джанлуиджи Буффон назвал Спаллетти идеальным тренером для Ювентуса.