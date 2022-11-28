Южная Корея в результативном матче драматично проиграла Гане на ЧМ-2022
Южная Корея не смогла удержать ничью (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)
Сборная Южной Кореи со счетом 2:3 уступила команде Ганы в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе Н.
Гана уверенно начала матч и уже на 34-й минуте вела 2:0 — голами отличились Салису и Кудус.
Во втором тайме Южная Корея переломила ход игры и благодаря дублю Чо Ки Сына сравняла счет, однако Кудус все же забил третий гол и принес Гане победу.
Гана набрала три очка, в активе Южной Кореи один балл.
В последнем туре гана сыграет с Уругваем, а Южная Корея встретится с Португалией.
Южная Корея — Гана 2:3
Голы: Чо Ки Сын, 58, 61 — Салису, 24, Кудус, 34, 69
Турнирная таблица
В первом туре Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0), а Гана проиграла Португалии (2:3).