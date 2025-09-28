27 сентября в Вальпараисо (Чили) прошел поединок первого тура чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет .

Поединок начался очень хорошо для украинской команды, которой удалось забить два быстрых гола. Однако спокойней после этого игра не стала. Корейцы создали очень много опасных моментов у наших ворот, забили даже два гола, но, к счастью, один был отменен из-за офсайда.

Украина добывает тяжелую победу. А следующий матч на мундиале наша команда проведет 30 сентября против Панамы.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ — УКРАИНА — 1:2

Голы: Менгчжун, 80 — Синчук, 13, Пищур, 16

Состав Украины: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Катрич, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Деркач, 72), Караман (Кисиль, 91), Пищур (Пономаренко, 91).

Статистика матча

Фото: flashscore.ua

Обзор матча

В нашей группе также сборные Парагвая и Панамы. Всего в турнире принимают участие 24 сборные. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.