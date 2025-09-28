Южная Корея — Украина — 1:2. Обзор матча ЧМ-2025 (U-20) по футболу — видео
Украина стартовала на мундиале с победы (Фото: УАФ)
27 сентября в Вальпараисо (Чили) прошел поединок первого тура чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет.
Поединок начался очень хорошо для украинской команды, которой удалось забить два быстрых гола. Однако спокойней после этого игра не стала. Корейцы создали очень много опасных моментов у наших ворот, забили даже два гола, но, к счастью, один был отменен из-за офсайда.
Украина добывает тяжелую победу. А следующий матч на мундиале наша команда проведет 30 сентября против Панамы.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ — УКРАИНА — 1:2
Голы: Менгчжун, 80 — Синчук, 13, Пищур, 16
Состав Украины: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Катрич, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Деркач, 72), Караман (Кисиль, 91), Пищур (Пономаренко, 91).
Статистика матча
Обзор матча
В нашей группе также сборные Парагвая и Панамы. Всего в турнире принимают участие 24 сборные. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.