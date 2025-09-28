Южная Корея — Украина — 1:2. Обзор матча ЧМ-2025 (U-20) по футболу — видео

28 сентября, 01:12
Поделиться:
Украина стартовала на мундиале с победы (Фото: УАФ)

Украина стартовала на мундиале с победы (Фото: УАФ)

27 сентября в Вальпараисо (Чили) прошел поединок первого тура чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет.

Поединок начался очень хорошо для украинской команды, которой удалось забить два быстрых гола. Однако спокойней после этого игра не стала. Корейцы создали очень много опасных моментов у наших ворот, забили даже два гола, но, к счастью, один был отменен из-за офсайда.

Реклама

Украина добывает тяжелую победу. А следующий матч на мундиале наша команда проведет 30 сентября против Панамы.

Читайте также:
Выиграл Лигу чемпионов, сменил гражданство, сидит без клуба: где сейчас футболисты сборной Украины, которые стали чемпионами мира

ЮЖНАЯ КОРЕЯ — УКРАИНА — 1:2

Голы: Менгчжун, 80 — Синчук, 13, Пищур, 16

Состав Украины: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Катрич, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Деркач, 72), Караман (Кисиль, 91), Пищур (Пономаренко, 91).

Статистика матча

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Обзор матча

https://www.youtube.com/embed/ZK5xyvONo5s?si=V894_OCci5lEsAI-

В нашей группе также сборные Парагвая и Панамы. Всего в турнире принимают участие 24 сборные. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Сборная Украины Футбол Чемпионат мира по футболу

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies