Защитник сборной Украины дебютировал за английский клуб, проиграв команде Де Дзерби — видео

5 апреля, 11:00
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Забарный перешел в Борнмут из Динамо (Фото:ФК Борнмут)

Забарный перешел в Борнмут из Динамо (Фото:ФК Борнмут)

Защитник сборной Украины Илья Забарный впервые вышел в составе английского Борнмута.

Забарный вышел на замену в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против Брайтона, тренером которого является экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.

Украинский защитник появился на поле на 85-й минуте при счете 0:1, заменив Маркоса Сенеси.

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После этого Борнмут пропустил еще один гол и уступил со счетом 0:2.

https://www.youtube.com/watch?v=C1t-gRJJtec&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Борнмут в турнирной таблице АПЛ находится в зоне вылета — на 18-м месте.

Забарный стал игроком Борнмута в январе этого года, перейдя из киевского Динамо.

Сообщалось, что украинский футболист Михаил Мудрик провел очередной безголевой матч за лондонский Челси.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сборная Украины Английская Премьер-лига

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