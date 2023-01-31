СМИ сообщают о рекордной продаже киевлян. Звезда Динамо перешел в клуб английской Премьер-лиги 31 января, 22:56 Забарный подписал контракт на 5,5 лет (Фото:ФК Борнмут)

Клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) Борнмут объявил о подписании ведущего защитника Динамо Ильи Забарного.



Как сообщает официальный сайт Борнмута, который после 20 туров занимает 18-е место в зоне вылета АПЛ, 20-летний футболист сборной Украины подписал контракт на 5,5 лет.

Трансфер подтверждает и Динамо. По условиям сделки клубы согласовали проведение благотворительного товарищеского матча.

Видео дня

По информации журналиста Николо Скиры, за переход Забарного Борнмут заплатит рекордную для украинской стороны сумму за исходящий трансфер — 27 млн евро.

31 января Динамо также объявило о переходе нападающего Артема Беседина в кипрскую Омонию. Ранее киевский клуб объявило об аренде основного защитника Томаша Кендзеры греческим ПАОКом.

Перед этим ведущий полузащитник Динамо Виктор Цыганков перешел в испанскую Жирону. Также киевскую команду покинул нападающий Владислав Кулач, который стал игроком азербаджайнской Зиры.