Нью-Йорк, рыбалка и прогулки с женой. Забарный показал, как проводит отпуск в США — фото
Илья Забарный (Фото: instagram.com/illiazabarnyi)
Центральный защитник английского Борнмута и сборной Украины по футболу Илья Забарный отправился в отпуск после длинного сезона.
Вместе с женой Ангелиной 22-летний футболист посетил Соединенные Штаты Америки.
Забарный выложил на своей странице в Instagram яркие фото из Нью-Йорка, где позирует на фоне Бруклинского моста, прогуливается по Манхэттену и наслаждается атмосферой большого города вместе с женой. Илья также отправился на рыбалку.
Напомним, что Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.
В сезоне 2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.
