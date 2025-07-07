Нью-Йорк, рыбалка и прогулки с женой. Забарный показал, как проводит отпуск в США — фото

7 июля, 17:07
Илья Забарный (Фото: instagram.com/illiazabarnyi)

Илья Забарный (Фото: instagram.com/illiazabarnyi)

Центральный защитник английского Борнмута и сборной Украины по футболу Илья Забарный отправился в отпуск после длинного сезона.

Вместе с женой Ангелиной 22-летний футболист посетил Соединенные Штаты Америки.

Забарный выложил на своей странице в Instagram яркие фото из Нью-Йорка, где позирует на фоне Бруклинского моста, прогуливается по Манхэттену и наслаждается атмосферой большого города вместе с женой. Илья также отправился на рыбалку.

Напомним, что Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.

В сезоне 2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.

