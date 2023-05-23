«Вы были правы». Борнмут поблагодарил Футбольный менеджер за Забарного — видео 23 мая, 16:46 Забарный (Фото:ФК Борнмут)

Клуб Английской Премьер-лиги, за который выступает Илья Забарный, был впечатлен игрой украинского защитника в матче 37-го тура против Манчестер Юнайтед.

Пресс-служба «вишен» в своем Twitter опубликовала видео удачных действий украинца против «красных дьяволов».

«Вы были правы», — именно так клуб подписал пост, тегнув официальный аккаунт компьютерной игры.

Видео дня

You were right, @FootballManager 😏



The best of Illia Zabarnyi against Manchester United 🎞 pic.twitter.com/Imf3XyJRlm — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 22, 2023

Напомним, что Борнмут уже обращался за помощью Футбольного менеджера, когда презентовал футболиста болельщикам.

Ранее сообщалось, что в английский клуб Забарный перешел за 22,70 млн евро и уже сыграл 4 матча в АПЛ.