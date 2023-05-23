«Вы были правы». Борнмут поблагодарил Футбольный менеджер за Забарного — видео

23 мая, 16:46
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Забарный (Фото:ФК Борнмут)

Забарный (Фото:ФК Борнмут)

Клуб Английской Премьер-лиги, за который выступает Илья Забарный, был впечатлен игрой украинского защитника в матче 37-го тура против Манчестер Юнайтед.

Пресс-служба «вишен» в своем Twitter опубликовала видео удачных действий украинца против «красных дьяволов».

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«Вы были правы», — именно так клуб подписал пост, тегнув официальный аккаунт компьютерной игры.

Видео дня

Напомним, что Борнмут уже обращался за помощью Футбольного менеджера, когда презентовал футболиста болельщикам.

Ранее сообщалось, что в английский клуб Забарный перешел за 22,70 млн евро и уже сыграл 4 матча в АПЛ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Борнмут Илья Забарный

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