«Вы были правы». Борнмут поблагодарил Футбольный менеджер за Забарного — видео
Забарный (Фото:ФК Борнмут)
Клуб Английской Премьер-лиги, за который выступает Илья Забарный, был впечатлен игрой украинского защитника в матче 37-го тура против Манчестер Юнайтед.
Пресс-служба «вишен» в своем Twitter опубликовала видео удачных действий украинца против «красных дьяволов».
«Вы были правы», — именно так клуб подписал пост, тегнув официальный аккаунт компьютерной игры.
Напомним, что Борнмут уже обращался за помощью Футбольного менеджера, когда презентовал футболиста болельщикам.
Ранее сообщалось, что в английский клуб Забарный перешел за 22,70 млн евро и уже сыграл 4 матча в АПЛ.