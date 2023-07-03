Забарный принял участие в представлении новой формы Борнмута — видео

3 июля, 12:22
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Илья Забарный (Фото:AFC Bournemouth)

Илья Забарный (Фото:AFC Bournemouth)

Английский Борнмут показал домашнюю форму команды на следующий сезон.

Украинский защитник команды Илья Забарный принял участие в презентации экипировки.

https://twitter.com/afcbournemouth/status/1675762078202601472

Техническим спонсором осталась компания Umbro.

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Новый комплект представлен в виде вертикальных красно-черных полосок. Воротник имеет полностью черный цвет.

Видео дня

https://twitter.com/afcbournemouth/status/1675761297600704512

Ранее сообщалось, что Миколенко с партнерами презентовал новую форму Эвертона с добавлением стильных узоров.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Илья Забарный

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