Забарный принял участие в представлении новой формы Борнмута — видео
Илья Забарный (Фото:AFC Bournemouth)
Английский Борнмут показал домашнюю форму команды на следующий сезон.
Украинский защитник команды Илья Забарный принял участие в презентации экипировки.
Техническим спонсором осталась компания Umbro.
Новый комплект представлен в виде вертикальных красно-черных полосок. Воротник имеет полностью черный цвет.
Ранее сообщалось, что Миколенко с партнерами презентовал новую форму Эвертона с добавлением стильных узоров.