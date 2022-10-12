«Мы хорошо выступили». Звезда Динамо дал неожиданную оценку трем поражениям команды в в трех матчах Лиги Европы 12 октября, 20:55 Илья Забарный (Фото:ФК Динамо via Facebook)

Звездный защитник киевского Динамо Илья Забарный нашел положительные моменты в трех поражениях своей команды в трех матчах группового раунда Лиги Европы.

Слова 20-летнего футболиста «бело-синих» приводит Tribuna.

«Несмотря на поражения, мы хорошо выступили. Где-то не хватило командной игры.

Надеемся, это никак не повлияло на наше психологическое состояние. Будем выходить и показывать максимум", — сказал Илья.

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В Лиги Европы киевляне проиграли всем своим соперникам по группе — турецкому Фенербахче (1:2), кипрскому АЕКу (0:1) и французскому Ренну (1:2).

Перед последним поединком Забарный сделал предложение своей девушке Ангелине.