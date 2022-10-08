«Моя невероятная невеста! Обожаю тебя». Звезда Динамо сделал предложение своей девушке — фото 8 октября, 13:15 Ангелина ответила согласием на предложение Ильи (Фото:Илья Забарный via Instagram)

Звездный защитник киевского Динамо Илья Забарный сделал предложение своей девушке Ангелине выйти за него замуж.



Как это происходило, 20-летний футболист показал в Instagram, опубликовав несколько фото.

Свой пост Илья прокомментировал словами: «Моя невероятная невеста! Обожаю тебя».

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Ангелина ответила согласием на предложение Ильи и добавила другие снимки, сделанные в тот вечер.

«Неистовое счастье найти своего человека», — добавила будущая невеста футболиста.

Уже после сделанного Забарным предложения его девушке Динамо с Ильей в составе проиграло французскому Ренну в Лиге Европы.