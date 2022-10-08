«Моя невероятная невеста! Обожаю тебя». Звезда Динамо сделал предложение своей девушке — фото

8 октября, 13:15
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Ангелина ответила согласием на предложение Ильи (Фото:Илья Забарный via Instagram)

Ангелина ответила согласием на предложение Ильи (Фото:Илья Забарный via Instagram)

Звездный защитник киевского Динамо Илья Забарный сделал предложение своей девушке Ангелине выйти за него замуж.

Как это происходило, 20-летний футболист показал в Instagram, опубликовав несколько фото.

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Свой пост Илья прокомментировал словами: «Моя невероятная невеста! Обожаю тебя».

Видео дня

Ангелина ответила согласием на предложение Ильи и добавила другие снимки, сделанные в тот вечер.

«Неистовое счастье найти своего человека», — добавила будущая невеста футболиста.

Уже после сделанного Забарным предложения его девушке Динамо с Ильей в составе проиграло французскому Ренну в Лиге Европы.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Предложение Фото

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