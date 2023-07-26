Защитник сборной Украины удивительным образом спас английский клуб от гола — видео

26 июля, 19:05
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Илья Забарный (Фото:ФК Борнмут)

Илья Забарный (Фото:ФК Борнмут)

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный спас свой клуб от гола в товарищеском матче против Саутгемптона.

Забарный появился на поле на 67-й минуте при счете 2:2, а вскоре спас Борнмут от третьего пропущенного мяча.

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Сначала Забарный в подкате едва не срезал мяч в свои ворота, но голкипер среагировал, после чего украинец быстро сориентировался и в шпагате заблокировал добивание соперника.

Видео дня

«Не знаю, что лучше — сейв Нето или блок Ильи», — описала эпизод пресс-служба Борнмута.

https://twitter.com/afcbournemouth/status/1684190646725382144

В конце матча Борнмут забил третий гол и одержал победу 3:2. 29 июля Борнмут сыграет товарищеский матч против итальянской Аталанты.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров навестил Илью Забарного на тренировке Борнмута.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Илья Забарный

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