Звезда Динамо перешел в английский клуб. Какие перспективы и почему трансфер стоил 25 млн евро 1 февраля, 14:40 Забарный стал игроком Борнмута (Фото:ФК Борнмут)

Динамо продало звездного защитника Илью Забарного в Борнмут за минимальную сумму, за которую должно было продать, тогда как Шахтер продал Мудрика за самую большую сумму, которую сумел выжать.

Игорь Бойко – футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine, – сравнивает переходы Михаила Мудрика из Шахтера в Челси за 100 млн евро и Ильи Забарного из Динамо в Борнмут за 25 млн евро, а также оценивает перспективы последнего в клубе английской Премьер-лиги.

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Игорь Бойко Футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine

Г лавная разница в том, что Шахтер продавал Мудрика полгода, тогда как Динамо Забарного – один день. Речь даже не столько о сумме трансфера, а скорее о клубе, где он оказался.

Год назад Мудрик почти перешел в Брентфорд за 11 миллионов – это было еще до полномасштабной войны, полгода назад было уже 25-30 миллионов от того же Брентфорда или Байера – до фактически возвращения футбола в Украину, а теперь появились Арсенал и Челси.

О Забарном некоторое время назад говорили в контексте интереса Челси и Тоттенхэма, а оказался он в Борнмуте. Оказался в клубе, который был готов заплатить больше всего. Между тем, Астон Вилла столько не наскребла.

Чтобы Забарный перешел в более солидный клуб, этим нужно было заниматься. Он, 20-летний центральный защитник, за сборную Украины сыграл больше матчей, чем у 22-летнего Мудрика стартов за Шахтер в УПЛ.

Однако ни один из представителей Динамо никогда не сказал, что он – один из лучших защитников Европы после Вирджила ван Дейка из Ливерпуля и Рубена Диаша из Манчестер Сити. Да они и сейчас не особенно впечатляют. Мог бы стать одним из пары центральных защитников в Реале, Челси или ПСЖ, усадив кого-то из их топов в резерв.

Фото: ФК Динамо

Это была бы неправда? Конечно. Но хвалить свой товар всегда нужно, улучшать впечатление о нем и развивать. В Динамо ничего этого не было в отношении Забарного или любого футболиста со времен Андрея Шевченко.

Но хвалить его не было никакого смысла - он сделал хет-трик на Камп Ноу, пусть это и были времена, когда там коз пасли, и забивал в полуфинале Лиги чемпионов.

Шахтеру было легко хвалить Мудрика в последние полгода, ведь он играл в Лиге чемпионов, тогда как Забарный страдал в Лиге Европы. Но ведь речь не о последнем полугоде даже.

В конце концов получается, что Забарный оказался только в Борнмуте, но за это Динамо на самом деле получило значительную сумму. Невероятную, но справедливую цену, учитывая все обстоятельства.

Забарный имеет не просто перспективы, а готовность уже сейчас играть в стартовом составе команды, ведь оба правоногих центральных защитника Мефам и Стивенс - слабые места в команде, которым была необходима замена.

Лучше было бы оказаться в команде, где есть полгода на адаптацию, где можно учиться и даже прогрессировать рядом с опытными футболистами. Однако он оказывается в ситуации, которая уже привычна ему со времен первого появления в Динамо, когда нужно играть сразу и находиться под давлением.

Борнмут - много и глубоко защищается, получает много передач в свой штрафной и вынужден много терпеть. Борьба за выживание в АПЛ также требует немедленного эффекта. Команда мало подходит по стилю Забарному, но у него есть опыт и голова на плечах, чтобы быстро адаптироваться.

Вариант был бы не лучший, если бы был какой-то другой, кроме как остаться в Динамо и играть в УПЛ.

Главное, не быть готовым еще к матчу с Брайтоном в субботу 4 февраля. Там действительно можно опозориться.

Текст опубликован с разрешения автора

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