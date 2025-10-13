Экс-футболист сборной Украины более суток был заблокирован в авто неизвестными в военной форме — СМИ

13 октября, 22:49
Сергей Задорожный (Фото: ФК Нива Тернополь)

Более суток возле торгового центра Орнава в Тернополе неизвестные в военной форме и балаклавах блокировали автомобиль, в котором находились футбольный тренер Сергей З. и его жена Наталья.

Об этом пишет местное издание 20 хвилин. По данным медиа Тернополяни, 49-летний Сергей З. — это бывший футболист сборной Украины Сергей Задорожный, который сейчас является главным тренером клуба Борщев из Тернопольской области.

Сообщается, что люди в форме заявляли, что представляют ТЦК и хотят доставить мужчину «для выяснения данных». В то же время в Тернопольском областном ТЦК сообщили, что их работников на месте нет.

По словам адвоката Марии Скакун, ее подзащитный имеет право на отсрочку как преподаватель учебного заведения, но данные еще не подтянулись в системе Резерв. Она назвала действия людей в балаклавах незаконным удержанием и подала заявление в полицию.

Под вечер 13 октября во время словесной стычки людей в военной форме с очевидцами Задорожный покинул место происшествия.

Задорожный в течение игровой карьеры выступал на позиции защитника в составе Днепра, Кремня, Зари, Нивы и других украинских клубов. За сборную Украины провел шесть поединков в 2001—2002 годах.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Тернополь ТЦК

