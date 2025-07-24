«Это пренебрежение к народу»: футболист клуба из Кривого Рога возмущен скандальным законом о НАБУ и САП
В Украине прошли акции протеста против принятия закона 12414 (Фото: REUTERS/Roman Baluk)
Игрок Кривбасса Егор Твердохлеб высказался о подписании закона, который фактически лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости, подчиняя их Генеральному прокурору.
На своей странице в Телеграме футболист криворожского клуба поддержал акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
«Люди, вы невероятные. А закон #12414 — это пренебрежение к народу.
Надеюсь, что в конце победит адекватность", — написал Твердохлеб.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».
24 июля 48 нардепов из разных фракций зарегистрировали новый законопроект о независимости НАБУ и САП.