«Иначе мы не сможем защитить страну». Легенда Динамо Ребров рассказал, какая помощь для Украины сейчас самая важная

25 марта, 17:56
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Сергей Ребров призвал мир закрыть небо над Украиной (Фото:ФК Ференцварош)

Сергей Ребров призвал мир закрыть небо над Украиной (Фото:ФК Ференцварош)

Известный украинский экс-футболист и бывший главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров, возглавляющий сейчас Аль-Айн из ОАЕ, высказал свое мнение относительно войны в Украине.

В интервью программе Денисов Time. Война Ребров отметил, что сейчас самым важным для Украины является закрытие неба, которое российские оккупанты используют для бомбардировки наших городов.

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«Я сейчас очень многое даю интервью европейским каналам и пытаюсь объяснить, что самое важное для нас — закрыть небо. Если небо будет открыто, нас будут бомбить, и мы не сможем защитить нашу страну, это невозможно.

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Сверху нас пытаются стереть с земли, всю нашу территорию. Я видел снимки Мариуполя, прежде чем все началось, и сейчас это просто апокалипсис", — сказал Ребров.

Ранее Сергей Ребров заявил, что по завершении сезона собирается вернуться в Украину для борьбы с российскими оккупантами.

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Теги:   Футбол Сергей Ребров Война в Украине

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