«Проснулись от толчков». В Шахтере рассказали, как футболисты пережили мощное землетрясение в Турции 6 февраля, 16:14 Шахтер продолжает подготовку в Турции (Фото:ФК Шахтер)

В донецком Шахтере сообщили о ситуации в клубе после мощного землетрясения в Турции, где команда проводит тренировочные сборы.

В пресс-службе рассказали, что толчки были ощутимы в гостинице, где живут игроки, но это не повлияло на тренировочный процесс и они продолжат подготовку по графику, сообщает Трибуна.

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" Ночью ощущались толчки в отеле, некоторые игроки проснулись от этого. Но в целом ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды. Утром прошла тренировка по графику, Шахтер продолжает подготовку", — рассказали в пресс-службе клуба.

Шахтер проводит тренировочные сборы в турецкой Анталии.

В понедельник, 6 февраля на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение, одно из самых мощных за последние 100 лет, в результате чего на этот момент погибли более 1000 человек.



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