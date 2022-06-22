Стало известно, когда Спортивный суд рассмотрит жалобу на отстранение команд из России в турнирах УЕФА и ФИФА
Вне зависимости от решения суда сборная России точно не сыграет на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Stuart Franklin)
Апелляции России на запрет ее футбольных клубов и сборных участвовать в международных турнирах из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит в июле 2022 года.
Как сообщает AP, 5 июля CAS рассмотрит апелляцию российского футбольного союза на совместное решение ФИФА и УЕФА о приостановке существования его национальных и клубных команд через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Второе слушание CAS, которое состоится 11 июля, рассмотрит апелляцию четырех российских клубов, в том числе чемпиона страны Зенита (Санкт-Петербург), против исключения из еврокубков.
Срочные вердикты могут быть запрошены клубами в преддверии запланированных матчей квалификационных раундов Лиги чемпионов и других турниров УЕФА.
Эти процессы могут задать тон аналогичным апелляционным делам, рассматриваемым в CAS между Россией и руководящими органами олимпийского спорта.
Международный олимпийский комитет заявил, что дисквалификация российских спортсменов и команд предназначена не для их наказания, а для защиты безопасности и честности мероприятий во время «глубоких антироссийских» настроений.
Если Россия выиграет апелляцию в CAS, маловероятно, что мужская и женская команды смогут поучаствовать на чемпионате мира 2022 года или женском Евро-2022.
В мае Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил российские клубы и сборную к участию в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.
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