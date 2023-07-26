«Хорошие подъемные». Журналист раскрыл финансовые условия Коноплянки в новом клубе 26 июля, 20:53 Евгений Коноплянка (Фото:Евгений Коноплянка via Instagram)

Стала известна зарплата украинского футболиста Евгения Коноплянки в румынском ЧФР Клуж.

О финансовых условиях Коноплянки в ЧФР Клуж рассказал румынский журналист Эмануэль Рошу, сообщает Украинский футбол.

По словам журналиста, зарплата Коноплянки будет одной из самых больших в румынском клубе, а также игрок получит серьезный бонус за переход.

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«Во-первых, он получит хорошие подъемные — 100 тысяч евро. И сама месячная зарплата будет одна из самых высоких в команде — 15 тысяч евро.

В целом в ЧФР игроки получают по-разному. От нескольких тысяч евро в месяц до 20−30. То есть у украинца сразу зарплата будет почти как у лидеров команды", — сказал Рошу.

В то же время Рошу добавил, что у ЧФР сейчас финансовая ситуация не в лучшем состоянии, хотя клуб — один из самых богатых в Румынии.

«ЧФР сейчас имеет долги. Руководители сейчас пытаются стабилизировать положение клуба и пытаются сэкономить. Но в целом ЧФР — один из двух самых богатых клубов в Румынии. Вместе со Стяуа», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что украинский новичок Динамо Загреб Богдан Михайличенко будет зарабатывать в хорватском клубе 300 тысяч евро в год.