Журналист назвал зарплату Петракова в сборной Украины 26 сентября, 20:09 Зарплата Петракова намного меньше, чем была у Шевченко (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков зарабатывает в национальной команде 10 тысяч долларов в месяц, сообщает журналист Виктор Вацко на YouTube-канале Вацко Live.

Вацко также сравнил финансовые условия контракта Петракова и его предшественника в должности наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который зарабатывал намного больше.

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«Тренерский штаб Андрея Шевченко вместе зарабатывал 3 млн евро в год. Петраков зарабатывает в УАФ 10 тысяч долларов в месяц, то есть 120 тысяч в год. Однако остальные члены штаба Петракова, кроме Шовковского, являются фрилансерами, которые работают за суточные», — сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Александр Петраков может покинуть пост главного тренера сборной Украины после матча против Шотландии в 6-м, завершающем туре Лиги наций.

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