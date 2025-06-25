Тренер Сергей Шищенко существенно улучшил свое финансовое положение, возглавив перволиговую Буковина вместо Оболони, которая выступает в высшем дивизионе Украины, сообщает Sport.ua .

По данным источника, Щищенко будет зарабатывать в черновицком клубе около 500 тысяч гривен в месяц. Это вдвое больше, чем он получал в киевском клубе.

Отмечается, что в Черновцах создали комфортные финансовые условия не только для тренерского штаба, но и для игроков. Например, в прошлом сезоне самую большую зарплату в команде получал Богдан Бойчук — 200 тысяч гривен ежемесячно, а другие игроки имели зарплаты лишь немного ниже.

Кроме того, всем футболистам оплачивают аренду жилья, а в случае победы команда получает премиальные в размере примерно 25% от основной зарплаты.

В прошлом сезоне Буковина финишировала на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. В клубе заявляют об амбициях подняться в УПЛ.

Ранее сообщалось, что новый тренер Шахтера Арда Туран будет зарабатывать два миллиона евро в год.