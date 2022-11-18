Заря разгромила конкурента за еврокубки и опередила Динамо в украинской Премьер-лиге
Заря вернулась на третье место (Фото:ФК Заря)
Заря уверенно обыграла Александрию со счетом 4:1 в стартовом матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.
В первом тайме команды голов не забивали, однако во второй половине встречи луганский клуб в течение 14 минут отправил в ворота соперника аж четыре мяча.
После этого Александрии удалось отквитать один гол, однако спасти матч это не помогло.
Заря, имея на одну игру больше, опередила Динамо на три очка и вернулась на третье место, которое она потеряла накануне.
Александрия с таким же количеством баллов как у киевского клуба идет на пятой строчке.
Заря - Александрия 4:1
Голы: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76
Турнирная таблица
Накануне Динамо обыграло Ингулец (2:1) в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.