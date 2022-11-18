Заря разгромила конкурента за еврокубки и опередила Динамо в украинской Премьер-лиге 18 ноября, 15:31 Заря вернулась на третье место (Фото:ФК Заря)

Заря уверенно обыграла Александрию со счетом 4:1 в стартовом матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

В первом тайме команды голов не забивали, однако во второй половине встречи луганский клуб в течение 14 минут отправил в ворота соперника аж четыре мяча.

После этого Александрии удалось отквитать один гол, однако спасти матч это не помогло.

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Заря, имея на одну игру больше, опередила Динамо на три очка и вернулась на третье место, которое она потеряла накануне.



Александрия с таким же количеством баллов как у киевского клуба идет на пятой строчке.

Заря - Александрия 4:1

Голы: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

Накануне Динамо обыграло Ингулец (2:1) в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.