Заря разгромила конкурента за еврокубки и опередила Динамо в украинской Премьер-лиге

18 ноября, 15:31
Поделиться:
Заря вернулась на третье место (Фото:ФК Заря)

Заря вернулась на третье место (Фото:ФК Заря)

Заря уверенно обыграла Александрию со счетом 4:1 в стартовом матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

В первом тайме команды голов не забивали, однако во второй половине встречи луганский клуб в течение 14 минут отправил в ворота соперника аж четыре мяча.

После этого Александрии удалось отквитать один гол, однако спасти матч это не помогло.

Видео дня

Читайте также:
Днепр-1 — Шахтер. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги

Заря, имея на одну игру больше, опередила Динамо на три очка и вернулась на третье место, которое она потеряла накануне.

Александрия с таким же количеством баллов как у киевского клуба идет на пятой строчке.

Заря - Александрия 4:1
Голы: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76

Турнирная таблица

УПЛ
Фото: УПЛ

Накануне Динамо обыграло Ингулец (2:1) в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Заря ФК Александрия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X