Заря определилась с городом, в котором будет играть домашние матчи в Лиге конференций 13 июля, 15:12 Заря узнает соперника 18 июля (Фото:Marcin Lagowski)

Луганская Заря домашние поединки в Лиге конференций будет играть в Польше.

Для домашних поединков в третьем по престижности еврокубковом турнире Европы Заря выбрала польский город Люблин, который находится недалеко от границы с Украиной, сообщает официальный сайт луганского клуба.

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Матчи пройдут на Арене Люблин, которая является домашней для клуба второго дивизиона Польши Мотора.

Стадион открыли осенью 2014 года. Он вмещает 15 247 болельщиков.

Заря сыграет в третьем отборочном раунде Лиги конференций 4 и 11 августа.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 18 июля.



Ранее сообщалось, что киевское Динамо домашний матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против стамбульского Фенербахче сыграет в польском Лодзе, а полтавская Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.

Где будут проводить свои поединки еврокубков донецкий Шахтер и Днепр-1 пока неизвестно.



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