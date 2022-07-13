Заря определилась с городом, в котором будет играть домашние матчи в Лиге конференций

13 июля, 15:12
Заря узнает соперника 18 июля (Фото:Marcin Lagowski)

Заря узнает соперника 18 июля (Фото:Marcin Lagowski)

Луганская Заря домашние поединки в Лиге конференций будет играть в Польше.

Для домашних поединков в третьем по престижности еврокубковом турнире Европы Заря выбрала польский город Люблин, который находится недалеко от границы с Украиной, сообщает официальный сайт луганского клуба.

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Матчи пройдут на Арене Люблин, которая является домашней для клуба второго дивизиона Польши Мотора.

Стадион открыли осенью 2014 года. Он вмещает 15 247 болельщиков.

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Заря сыграет в третьем отборочном раунде Лиги конференций 4 и 11 августа.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 18 июля.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо домашний матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против стамбульского Фенербахче сыграет в польском Лодзе, а полтавская Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.

Где будут проводить свои поединки еврокубков донецкий Шахтер и Днепр-1 пока неизвестно.

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Теги:   Футбол Польша ФК Заря Люблин Лига конференций

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