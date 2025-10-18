Динамо пятый раз подряд потеряло очки в чемпионате Украины — видео
Гол Буяльского не принес киевлянам победу (Фото: ФК Динамо Киев)
Киевское Динамо сыграло вничью с луганской Зарей (1:1) в поединке девятого тура украинской Премьер-лиги.
В первом тайме у обеих команд были шансы открыть счет, но забитых мячей зрители не увидели.
Динамо вышло вперед на 61-й минуте. Капитан киевлян Виталий Буяльский точно пробил в угол ворот после прострела от Александра Караваева.
На 84-й минуте Заря отыгралась: Филипп Будковский забил ударом головой.
Подопечные Александра Шовковского потеряли очки в пятом подряд матче в УПЛ — предыдущие четыре поединка киевлян также завершились вничью.
Украинская Премьер-лига, 9-й тур
Заря (Луганск) — Динамо (Киев) — 1:1
Голы: Будковский, 84 — Буяльский, 61
Динамо набрало 17 очков и занимает второе место в УПЛ, но Шахтер имеет игру в запасе. Заря (12 очков) идет на девятой строчке.
