Динамо пятый раз подряд потеряло очки в чемпионате Украины — видео

18 октября, 17:27
Поделиться:
Гол Буяльского не принес киевлянам победу (Фото: ФК Динамо Киев)

Гол Буяльского не принес киевлянам победу (Фото: ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо сыграло вничью с луганской Зарей (1:1) в поединке девятого тура украинской Премьер-лиги.

Читайте также:
«Это вообще кошмар». Экс-форвард Динамо оценил работу Арды Турана в Шахтере

В первом тайме у обеих команд были шансы открыть счет, но забитых мячей зрители не увидели.

Динамо вышло вперед на 61-й минуте. Капитан киевлян Виталий Буяльский точно пробил в угол ворот после прострела от Александра Караваева.

Реклама

На 84-й минуте Заря отыгралась: Филипп Будковский забил ударом головой.

https://www.youtube.com/watch?v=7awSsTFmmX8

Подопечные Александра Шовковского потеряли очки в пятом подряд матче в УПЛ — предыдущие четыре поединка киевлян также завершились вничью.

Украинская Премьер-лига, 9-й тур

Заря (Луганск) — Динамо (Киев) — 1:1

Голы: Будковский, 84 — Буяльский, 61

Динамо набрало 17 очков и занимает второе место в УПЛ, но Шахтер имеет игру в запасе. Заря (12 очков) идет на девятой строчке.

Турнирная таблица УПЛ (Фото: Flashscore.ua)
Турнирная таблица УПЛ / Фото: Flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Леоненко назвал лучшего игрока Динамо.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Заря ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies