Киевское Динамо сыграло вничью с луганской Зарей (1:1) в поединке девятого тура украинской Премьер-лиги.

В первом тайме у обеих команд были шансы открыть счет, но забитых мячей зрители не увидели.

Динамо вышло вперед на 61-й минуте. Капитан киевлян Виталий Буяльский точно пробил в угол ворот после прострела от Александра Караваева.

На 84-й минуте Заря отыгралась: Филипп Будковский забил ударом головой.

Подопечные Александра Шовковского потеряли очки в пятом подряд матче в УПЛ — предыдущие четыре поединка киевлян также завершились вничью.

Украинская Премьер-лига, 9-й тур

Заря (Луганск) — Динамо (Киев) — 1:1

Голы: Будковский, 84 — Буяльский, 61

Динамо набрало 17 очков и занимает второе место в УПЛ, но Шахтер имеет игру в запасе. Заря (12 очков) идет на девятой строчке.

Турнирная таблица УПЛ / Фото: Flashscore.ua

