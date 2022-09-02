Заря — Динамо. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги
Заря и Динамо сыграют в Киеве (Фото:ФК Динамо)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Зарей и Динамо.
Поединок Заря — Динамо состоится в Киеве на стадионе Валерия Лобановского 3 сентября в 13:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 12:30.
Что нужно знать про Заря перед матчем:
- занимает второе место в УПЛ, уступая лидеру Шахтеру на один балл при матче в запасе;
- выиграла пять из шести последних поединков во всех турнирах при одном поражении;
- потеряла полузащитника Кабаева (ушел в Динамо) и подписала защитника Вантуха.
Что нужно знать про Динамо перед матчем:
- занимает предпоследнее 15 место с нулем баллов, сыграв в УПЛ на один поединок меньше;
- проиграл три последние матча во всех турнирах, не забив ни одного гола;
- не сможет рассчитывать на защитника Попова и полузащитника Цыганкова (повреждения).
Ориентировочные составы:
Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Вантух, Назарина, Мишнев, Чурко, Алефиренко, Русин, Кристиан
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Гармаш, Буяльский, Беседин
НВ
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