Заря — Динамо. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги

2 сентября, 20:20
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Заря и Динамо сыграют в Киеве (Фото:ФК Динамо)

Заря и Динамо сыграют в Киеве (Фото:ФК Динамо)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Зарей и Динамо.

Поединок Заря — Динамо состоится в Киеве на стадионе Валерия Лобановского 3 сентября в 13:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 12:30.

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Что нужно знать про Заря перед матчем:

  • занимает второе место в УПЛ, уступая лидеру Шахтеру на один балл при матче в запасе;
  • выиграла пять из шести последних поединков во всех турнирах при одном поражении;
  • потеряла полузащитника Кабаева (ушел в Динамо) и подписала защитника Вантуха.
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Что нужно знать про Динамо перед матчем:

  • занимает предпоследнее 15 место с нулем баллов, сыграв в УПЛ на один поединок меньше;
  • проиграл три последние матча во всех турнирах, не забив ни одного гола;
  • не сможет рассчитывать на защитника Попова и полузащитника Цыганкова (повреждения).

Ориентировочные составы:

Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Вантух, Назарина, Мишнев, Чурко, Алефиренко, Русин, Кристиан

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Гармаш, Буяльский, Беседин

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Заря (Луганск) Премьер-лига Украины ФК Заря ФК Динамо (Киев)

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