Динамо сенсационно проиграло Заре, но смогло покинуть последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины 3 сентября, 14:54 Заря доигрывала матч в меньшинстве (Фото:Украинская Премьер-лига)

Луганская Заря обыграла киевское Динамо в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Номинальные хозяева неожиданно открыли счет уже на 7-й минуте. Киевлян огорчил их бывший форвард Назарий Русин.

На 35-й минуте оборона Динамо провалилась во второй раз. Дмитрий Мишнев без помех со стороны соперника расстрелял Георгия Бущана после навеса с левого фланга.

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В дебюте второго тайма «бело-синие» отыграли один мяч. Владислав Ванат отправил мяч в уже пустые ворота луганчан после паса от Виталия Буяльского.

В середине второго тайма Заря осталась в меньшинстве. Но всего пару минут спустя луганчане забили третий гол. Владимир Бражко эффектно пробил в девятку ворот Динамо, обыграв в штрафной Илью Забарного.

«Бело-синие» снова до минимума сократили разрыв в счете на 83-й минуте после результативного удара Буяльского издали.

Заря — Динамо 3:2

Голы: Русин, 7, Мишнев, 35, Бражко, 70 — Ванат, 49, Буяльский, 83

Удаление: Вантух, 69 (Заря)

Турнирная таблица

В дебютном матче чемпионата Украины Динамо сенсационно проиграло с разгромным счетом Днепру-1.

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