Заря — Динамо. Онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги 3 сентября, 01:44 Динамо остается без очков перед матчем с Зарей (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом игры 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Зарей и Динамо. Начало поединка — в 13:00 по киевскому времени 3 сентября.



Ориентировочные составы:

Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Вантух, Назарина, Мишнев, Чурко, Алефиренко, Русин, Кристиан

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Гармаш, Буяльский, Беседин

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Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Заря занимает второе место в УПЛ, уступая лидеру Шахтеру на один балл при матче в запасе.

Клуб выиграл пять из шести последних поединков во всех турнирах. Команда потеряла полузащитника Кабаева (ушел в Динамо) и подписала защитника Вантуха.

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Динамо занимает предпоследнее 15 место с нулем баллов, сыграв в УПЛ на один поединок меньше.

Клуб проиграл три последних матча во всех турнирах, не забив ни одного гола. Команда не сможет рассчитывать на защитника Попова и полузащитника Цыганкова (травмы).

Статистика знает 55 официальных матчей между командами. Заря победила пять раз, Динамо — 37. Еще 13 поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы Parimatch: Динамо является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,55, то, что выиграет Заря, оценивается в 5,90, ничья — в 4,20.

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