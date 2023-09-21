Заря — Гент: где и когда смотреть матч Лиги конференций

21 сентября, 13:06
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Тренировка перед матчем (Фото:ФК Заря)

Тренировка перед матчем (Фото:ФК Заря)

Первый тур группового этапа луганский клуб начнет матчем против соперника из Бельгии.

Встреча Заря — Гент пройдет в польском Люблине 21 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляция на медиасервисах Megogo и Volia TV.

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Заря в десятый раз подряд участвует в еврокубках и четырежды играла на групповой стадии турниров УЕФА, однако в весеннюю стадию плей-офф пока не выходила.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/VEWXdKrTVvs?si=w-bfrMkGoKqSo0P-

Гент играл на групповом этапе двух розыгрышей Лиги конференций и всегда пробивался в плей-офф.

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Выход в четвертьфинал Лиги конференций в прошлом сезоне стал для ﻿Гента повторением ﻿лучшего результата в еврокубках. Прежде он добирался до ¼ финала в Кубке УЕФА-1991/92.

В этом сезоне Гент отобрался в групповой этап за счет побед над Жилиной (5:1 дома, 5:2 в гостях), Погонью (5:0 дома, 1:2 в гостях) и АПОЕЛом (2:0 дома, 2:1 в гостях).

В букмекерских конторах фаворит встречи бельгийский клуб. Котировки на победу Гента — 1.48, на ничью — 4.95, на победу Зари — 7.80.

В другом поединке этой группы Маккаби Т-А (Израиль) сыграет с Брейдабликом (Исландия).

Напомним, что Шахтер проиграл свой первый матч в Лиге чемпионов этого сезона.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Гент Лига конференций

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