Неожиданный жребий. Два украинских клуба могут сыграть между собой за путевку в групповой этап Лиги Европы

7 августа, 15:17
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Заря сыграет с победителем пары Днепр-1 — Славия (Фото:ФК «Заря)

Заря сыграет с победителем пары Днепр-1 — Славия (Фото:ФК «Заря)

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Согласно жеребьевке, в раунде плей-офф за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы луганская Заря встретится с победителем противостояния третьего этапа квалификации турнира между Днепром-1 и пражской Славией.

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Проигравший в паре Заря — Днепр-1/Славия попадет в групповой раунд Лиги конференций.

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Если Днепр-1 не сможет пройти Славию, то сыграет в плей-офф квалификации Лиги конференций с победителем пары Лех Познань (Польша) — Спартак Трнава (Словакия).

Первый поединок Зори сыграет на выезде 24 августа. Ответный матч состоится в Польше на Арена Люблин 31 августа.

Ранее сообщалось, что полтавская Ворскла проиграла грузинской Диле (1:3) в ответном матче квалификации Лиги конференций и вылетела из еврокубков.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Заря СК Днепр-1

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