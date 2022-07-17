Два украинских клуба узнали потенциальных соперников в третьем раунде квалификации Лиги конференций 17 июля, 19:27 Жеребьевка состоится 18 июля (Фото:ФК Заря)

Стало известно, с какими командами могут сыграть луганская Заря и полтавская Ворскла в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Среди потенциальных соперников Зари на этом этапе турнира — девять клубов, Ворсклы — восемь, сообщает официальный сайт УЕФА.

Заря сыграет с одной из следующих команд/победителей пар:

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Сепси (Румыния) — Олимпия (Словения)

Вллазния (Албания) — Университет Крайова (Румыния)

Копер (Словения) — Вадуц (Лихтенштейн)

Петрокуб (Молдова) — Лачи (Албания)

Панатинаикос (Греция)

Ворскла в случае победы над шведским АИКом и выхода в следующий раунд может сыграть с кем-то из победителей таких пар:

Ракув (Польша) — Астана ( Казахстан),

Истанбул Башакшехир (Турция) — Маккаби (Нетанья, Израиль),

Валмиера (Латвия) — Шкендия (Северная Македония),

Спарта (Прага, Чехия) — Викинг (Норвегия).



Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференции состоится завтра, 18 июля.



Матчи этой стадии турнира состоятся 4 и 11 августа.



Ранее сообщалось, что Заря домашние поединки в Лиге конференций будет играть в польском Люблине.

Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.



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