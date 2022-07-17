Два украинских клуба узнали потенциальных соперников в третьем раунде квалификации Лиги конференций
Жеребьевка состоится 18 июля (Фото:ФК Заря)
Стало известно, с какими командами могут сыграть луганская Заря и полтавская Ворскла в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
Среди потенциальных соперников Зари на этом этапе турнира — девять клубов, Ворсклы — восемь, сообщает официальный сайт УЕФА.
Заря сыграет с одной из следующих команд/победителей пар:
Сепси (Румыния) — Олимпия (Словения)
Вллазния (Албания) — Университет Крайова (Румыния)
Копер (Словения) — Вадуц (Лихтенштейн)
Петрокуб (Молдова) — Лачи (Албания)
Панатинаикос (Греция)
Ворскла в случае победы над шведским АИКом и выхода в следующий раунд может сыграть с кем-то из победителей таких пар:
Ракув (Польша) — Астана ( Казахстан),
Истанбул Башакшехир (Турция) — Маккаби (Нетанья, Израиль),
Валмиера (Латвия) — Шкендия (Северная Македония),
Спарта (Прага, Чехия) — Викинг (Норвегия).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференции состоится завтра, 18 июля.
Матчи этой стадии турнира состоятся 4 и 11 августа.
Ранее сообщалось, что Заря домашние поединки в Лиге конференций будет играть в польском Люблине.
Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.