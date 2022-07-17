Два украинских клуба узнали потенциальных соперников в третьем раунде квалификации Лиги конференций

17 июля, 19:27
Жеребьевка состоится 18 июля (Фото:ФК Заря)

Жеребьевка состоится 18 июля (Фото:ФК Заря)

Стало известно, с какими командами могут сыграть луганская Заря и полтавская Ворскла в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Среди потенциальных соперников Зари на этом этапе турнира — девять клубов, Ворсклы — восемь, сообщает официальный сайт УЕФА.

Заря сыграет с одной из следующих команд/победителей пар:

Видео дня

Сепси (Румыния) — Олимпия (Словения)
Вллазния (Албания) — Университет Крайова (Румыния)
Копер (Словения) — Вадуц (Лихтенштейн)
Петрокуб (Молдова) — Лачи (Албания)
Панатинаикос (Греция)

Читайте также:

Матчи между Динамо и Фенербахче состоятся 20 и 27 июля (Фото:ФК Динамо) Динамо назвало заявку команды на первые официальные матчи сезона

Ворскла в случае победы над шведским АИКом и выхода в следующий раунд может сыграть с кем-то из победителей таких пар:

Ракув (Польша) — Астана ( Казахстан),
Истанбул Башакшехир (Турция) — Маккаби (Нетанья, Израиль),
Валмиера (Латвия) — Шкендия (Северная Македония),
Спарта (Прага, Чехия) — Викинг (Норвегия).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференции состоится завтра, 18 июля.

Матчи этой стадии турнира состоятся 4 и 11 августа.

Ранее сообщалось, что Заря домашние поединки в Лиге конференций будет играть в польском Люблине.

Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Заря ФК Ворскла Лига конференций

Эксклюзивы НВ

Райан Холидей: «Мы осознаем, что каким-то вещам грош цена, только когда получаем их» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Не то, что вы думаете. Что на самом деле имеет значение в жизни
Райан Холидей
Во Львове продажи жилья рухнули в 8−10 раз по сравнению с довоенным периодом (Фото:OLX)
Сюжет
Дальше от фронта — меньше скидки /
Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Днепре и Одессе — обзор цен
17 июля, 08:40
Ритейл/Недвижимость
Семейные авто (Фото:Dodge)
Для самых счастливых /
Пять лучших семейных авто до $10 тыс.
17 июля, 08:27
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X