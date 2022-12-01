Заря потеряла очки и не смогла опередить Динамо в украинской Премьер-лиге — видео 1 декабря, 16:38 Заря не смогла вернуться на третье место (Фото:ФК Заря)

Заря сыграла вничью 2:2 с Колосом в перенесенном матче 7 тура украинской Премьер-лиги.



Первым счет открыл Колос, который вышел вперед на 10-й минуте, когда Болбат отправил мяч в сетку ударом ножницами. Заря отыгралась уже на 19-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Булеца.

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На 52-й минуте клуб из Ковалевки снова вышел вперед — Чоботенко точно пробил головой после навеса с углового. Впрочем, луганский клуб снова быстро отыгрался и уже на 63-й минуте Кирюханцев, получив мяч в штрафной, с близкого расстояния отправил его в ближний угол.

Заря упустила шанс опередить Динамо и завершила первую часть сезона на четвертом месте. Колос ушел на зимний перерыв на шестой строчке.

Заря — Колосс 2:2

Голы: Булеца, 19 (пен), Кирюханцев, 63 — Болбат, 10, Чоботенко, 52

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

Накануне Динамо в перенесенном матче 8 тура УПЛ разгромило Металлист (3:0).