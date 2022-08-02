Определился возможный соперник Зари в раунде плей-офф Лиги конференций 2 августа, 15:19 Для выхода в групповой этап Заре нужно пройти две команды (Фото:Marcin Lagowski)

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций, где может сыграть луганская Заря, если на третьем квалификационном этапе победит румынскую Университатю Крайова.

Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).

Результаты жеребьевки:

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Путь чемпионов:

Марибор/Хельсинки — Шахтер Солигорск/ЧФР Клуж

РФС/Хиберниан — Линфилд/Цюрих

Викинг/Лех — Мальме/Дюделанж

Шемрок/Шкупи — Балкани/Клаксвик

Зрински/Тобол — Олимпиакос/Слован

Путь представителей:

Заря/Университет Крайова — Лугано/Хапоэль Беэр-Шева

ЦСКА София/Сент-Патрикс — Брондбю/Базель

Вадуц/Коньяспор — Нефтчи/Рапид

Спартак Трнава/Ракув — Славия Прага/Панатинаикос

АПОЭЛ/Кызылжар — Сепси ОСК/Юргорден

Маккаби Тель-Авив/Арис — Ницца

Брейдаблик/Истанбул Башакшехир — Лиллестрем/Антверпен

ДАК/Стяуа — Викинг/Слайго Роверс

АЕК/Партизан — Левски/Хамрун Спартанс

Фиорентина — Твенте

Вильярреал — Хайдук/Витория

Кельн — Фехервар/Петрокуб

Вест Хэм — Виборг/Б-36

КУПС/Янг Бойз — Пайде/Андерлехт

Фенербхаче/Словацко — АИК/Шкендия

Мольде/Кишварда — Вольфсбергер/Гзира Юнайтед

Данди Юнайтед/АЗ Алкмар — Рига/Жил Висенте

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 18 августа, ответные — 25 августа.

Победители выйдут в групповой раунд Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Сообщалось, что киевское Динамо в случае успеха в противостоянии с австрийским Штурмом в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания), а Днепр-1 в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с сильнейшим в паре АЕК Ларнака (Кипр) — Партизан (Сербия).

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