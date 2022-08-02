Определился возможный соперник Зари в раунде плей-офф Лиги конференций
Для выхода в групповой этап Заре нужно пройти две команды (Фото:Marcin Lagowski)
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций, где может сыграть луганская Заря, если на третьем квалификационном этапе победит румынскую Университатю Крайова.
Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) Хапоэль Беэр-Шева (Израиль).
Результаты жеребьевки:
Путь чемпионов:
Марибор/Хельсинки — Шахтер Солигорск/ЧФР Клуж
РФС/Хиберниан — Линфилд/Цюрих
Викинг/Лех — Мальме/Дюделанж
Шемрок/Шкупи — Балкани/Клаксвик
Зрински/Тобол — Олимпиакос/Слован
Путь представителей:
Заря/Университет Крайова — Лугано/Хапоэль Беэр-Шева
ЦСКА София/Сент-Патрикс — Брондбю/Базель
Вадуц/Коньяспор — Нефтчи/Рапид
Спартак Трнава/Ракув — Славия Прага/Панатинаикос
АПОЭЛ/Кызылжар — Сепси ОСК/Юргорден
Маккаби Тель-Авив/Арис — Ницца
Брейдаблик/Истанбул Башакшехир — Лиллестрем/Антверпен
ДАК/Стяуа — Викинг/Слайго Роверс
АЕК/Партизан — Левски/Хамрун Спартанс
Фиорентина — Твенте
Вильярреал — Хайдук/Витория
Кельн — Фехервар/Петрокуб
Вест Хэм — Виборг/Б-36
КУПС/Янг Бойз — Пайде/Андерлехт
Фенербхаче/Словацко — АИК/Шкендия
Мольде/Кишварда — Вольфсбергер/Гзира Юнайтед
Данди Юнайтед/АЗ Алкмар — Рига/Жил Висенте
Первые матчи раунда плей-офф состоятся 18 августа, ответные — 25 августа.
Победители выйдут в групповой раунд Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.
Сообщалось, что киевское Динамо в случае успеха в противостоянии с австрийским Штурмом в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания), а Днепр-1 в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с сильнейшим в паре АЕК Ларнака (Кипр) — Партизан (Сербия).
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