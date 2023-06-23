Итоговая таблица УПЛ изменилась: Заря получила техническое поражение в матче с Минаем 23 июня, 08:50 Заря — Минай (Фото:ФК Минай)

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ засчитал луганской Заре техническое поражение (0:3) в матче заключительного 30 тура УПЛ против Миная.

Дисциплинарный орган принял решение наказать луганчан из-за полузащитника Дмитрия Мишнева.

Дело в том, что футболист вышел на замену несмотря на отсутствие в протоколе матча.

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Отметим, что Заря выиграла тот поединок со счетом 3:0, однако теперь КДК присудил техническое поражение — 0:3.

Таким образом, Минай с 10 места поднялся на 8, обогнав Колос и Черноморец. Заря, в свою очередь, так и осталась на 3 позиции.

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Фото: flashscore.ua

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