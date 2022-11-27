Украинская Премьер-лига. Львов завершил первую часть сезона на последнем месте, Заря потеряла очки, но опередила Динамо — видео 27 ноября, 18:53 Львов уступил Колосу (Фото:ФК Колос)

Сегодня, 27 ноября, состоялись два матча 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Львов в своем завершающем матче в первой части сезона дома уступил Колосу 0:1 и с девятью очками остался на последнем месте.

Заря в матче с Минаем вела в счете 1:0, однако уже в компенсированное время пропустила гол и упустила победу. Впрочем, это не помешало луганскому клубу опередить Динамо из-за лучшей разницы мячей и вернуться на третье место.

Видео дня

Результаты матчей:

Львов — Колос 0:1

Гол: Ориховский, 70

Удаление: Муравский, 68 (Львов)

Заря — Минай 1:1

Голы: Бражко, 61 — Твердохлиб, 90+1

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

Накануне Динамо не смогло обыграть Металлист 1925 (0:0), а Ингулец победил Верес (1:0).