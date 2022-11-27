Украинская Премьер-лига. Львов завершил первую часть сезона на последнем месте, Заря потеряла очки, но опередила Динамо — видео

27 ноября, 18:53
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Львов уступил Колосу (Фото:ФК Колос)

Львов уступил Колосу (Фото:ФК Колос)

Сегодня, 27 ноября, состоялись два матча 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Львов в своем завершающем матче в первой части сезона дома уступил Колосу 0:1 и с девятью очками остался на последнем месте.

Заря в матче с Минаем вела в счете 1:0, однако уже в компенсированное время пропустила гол и упустила победу. Впрочем, это не помешало луганскому клубу опередить Динамо из-за лучшей разницы мячей и вернуться на третье место.

Видео дня

Результаты матчей:

Львов — Колос 0:1
Гол: Ориховский, 70
Удаление: Муравский, 68 (Львов)

https://www.youtube.com/watch?v=YQge1dAl-Cw&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Заря — Минай 1:1
Голы: Бражко, 61 — Твердохлиб, 90+1

https://www.youtube.com/watch?v=_OTbgPQr0Fg&ab_channel=FootballHub

Турнирная таблица

УПЛ
Фото: УПЛ

Накануне Динамо не смогло обыграть Металлист 1925 (0:0), а Ингулец победил Верес (1:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Заря ФК Львов ФК Колос ФК Минай

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